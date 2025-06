AC Reggiana, con il ritiro “Monti Granata 2025/26” prosegue il percorso di integrazione delle proprie attività sportive con il territorio, con un calendario di avvenimenti localizzati fra Toano e Cavola, località dell’Appenino reggiano che dal 7 al 31 luglio vivranno di sport e respireranno la passione per il granata.

Appuntamenti dedicati alla comunità montana con risvolti turistici e culturali. Anche per questo, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di patrocinare nuovamente e con maggiore impegno tale appuntamento con un fattivo sostegno dedicato al club e al territorio. L’Emilia-Romagna, infatti, è sempre di più la Sport Valley italiana continuando a proporre un piano dedicato al sostegno agli eventi sportivi, che rappresenta uno dei punti cardine dell’attività amministrativa.

I principi ispiratori del progetto Sport Valley si sostanziano in un grande investimento della Regione nella promozione di decine di eventi sportivi ogni anno, dagli sport invernali agli sport sulla spiaggia, agli sport motoristici e al calcio, che generano un indotto molto importante, che supera abbondantemente le cifre investite e che porta per i nostri territori grande visibilità e un grandissimo numero di visitatori.

“Da anni c’è questa visione di partnership della Regione Emilia-Romagna con le squadre che valorizzano il territorio grazie alla loro interazione e il soggiorno della Reggiana in Appennino entra pienamente in questa ottica di Sport Valley. Un ritiro pre-stagione che è affermazione dei valori dello sport, in congiunzione con la promozione del territorio, creando un binomio sul quale stiamo lavorando da anni – ha dichiarato il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi – La presenza della Reggiana crea un’occasione per continuare a conoscere, scoprire e frequentare il territorio. C’è un sistema virtuoso che crea un contributo diretto e stimola la crescita, tenendo insieme una società professionistica, delle strutture, l’Amministrazione comunale e la Regione che vuole fare la sua parte”.

“Il legame di Reggiana con il territorio è forte e profondo, questo ci ha permesso di identificare in Toano un importante punto di riferimento e nell’Albergo Miramonti una famiglia che ci ospita con grande cura e partecipazione – ha aggiunto il vice presidente della Reggiana, Giuseppe Fico – Amministrazione comunale e Regione Emilia-Romagna continuano ad investire in strutture e a darci sostegno concreto. Noi siamo lieti di rispondere con una presenza che non è solo dedicata all’attività sportiva, ma a tutta la comunità montana e ai tifosi della Reggiana. Ci tengo a ringraziare anche gli sponsor che anche nel ritiro estivo non perdono l’occasione di schierarsi al fianco della Reggiana”.

“Il turismo sportivo è una risorsa preziosa, per questo ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile questa importante sinergia. Dietro a questo ritiro c’è una grandissima risposta, che sta portando a un movimento di crescita continua per accogliere sempre meglio la squadra anno dopo anno – ha aggiunto il Sindaco di Toano, Leonardo Perugi – Siamo molto positivi e molto felici per poter proseguire insieme in questa direzione. Il nostro Appennino ha bisogno di queste opportunità per guardare al futuro con fiducia. Investire nello sport significa credere nel benessere, nell’educazione e nel senso di comunità”.

“Sono felice e molto orgoglioso di ospitare per il quarto anno consecutivo la Reggiana, come tifoso, imprenditore e cittadino di Toano – ha commentato il titolare dell’Albergo Miramonti, Erik Toni – Ringrazio la società granata per avere confermato la fiducia in questa struttura e attendo con impazienza l’inizio del ritiro con l’arrivo in montagna della squadra”.