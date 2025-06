Poco dopo le ore 4 di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Correggio sono intervenuti in via Mazzini a seguito di un furto consumato ai danni di un’erboristeria del centro cittadino. Giunti sul posto per il sopralluogo, i militari hanno accertato che ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale, si sono introdotti all’interno dei locali asportando il fondo cassa e alcuni profumi. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.