È di tre sanzioni il bilancio della seconda settimana di controlli condotti dalla Polizia locale di Modena per verificare il rispetto dell’ordinanza che impone agli esercizi di vicinato la chiusura entro le ore 20 e il contenimento delle emissioni sonore. Nel corso delle attività, gli agenti hanno effettuato 147 controlli, riscontrando due violazioni dell’orario di chiusura, alle quali sono seguite le relative sanzioni amministrative. I controlli hanno riguardato anche 12 pubblici esercizi in merito alla diffusione di musica: in un caso è stata accertata e sanzionata l’assenza dell’autorizzazione necessaria. Ulteriori verifiche sono state effettuate in risposta a segnalazioni per disturbo da musica pervenute al Comando. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle disposizioni e salvaguardare la qualità della vita negli spazi cittadini.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Massimo Mezzetti ed entrata in vigore il 20 giugno scorso, stabilisce che gli esercizi di vicinato con una superficie fino a 250 metri quadrati, nel centro storico e nelle vie adiacenti alla corona dei viali, devono cessare l’attività entro le 20 e non possono riaprire prima delle 6 del mattino successivo. La misura è stata adottata con l’obiettivo di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, oltre al decoro urbano, in aree della città che, con l’arrivo della stagione estiva, registrano un notevole incremento della frequentazione.

Come evidenziato anche dalle analisi svolte nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il solo divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche si è rivelato facilmente eludibile e difficilmente controllabile in modo sistematico. Per questo motivo, la chiusura anticipata degli esercizi di vicinato è stata individuata come la soluzione più efficace per favorire una frequentazione ordinata e serena degli spazi pubblici, contrastando i fenomeni distorsivi correlati agli assembramenti che nelle aree esterne dove il consumo eccessivo di alcol può generare situazioni di disturbo e degrado urbano.