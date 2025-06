Kerakoll, Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale che offre prodotti e servizi per l’edilizia, annuncia la nomina di Martina Colombara nel ruolo di Group Chief People Officer.

Nel suo incarico, riporterà direttamente al Group CEO, Marco Zini, e sarà alla guida delle strategie globali in ambito risorse umane e organizzazione, entrando così a far parte dell’Executive Leadership Team di Gruppo.

L’apporto di Martina Colombara sarà determinante per rafforzare la cultura aziendale orientata alla partecipazione, alla responsabilizzazione e all’innovazione, in un Gruppo presente in 3 continenti con oltre 2.450 tra collaboratori diretti e indiretti.

Martina Colombara ha sviluppato il proprio percorso professionale in importanti realtà industriali italiane e multinazionali: dopo la laurea in Filosofia presso l’Università di Padova, dal 2006 e per circa 15 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Bauli, fino a diventarne Group HR & Organizational Director, contribuendo in modo decisivo all’integrazione di società acquisite e alla definizione di un modello organizzativo integrato a livello globale.

Ha poi rafforzato la propria esperienza internazionale in Andritz Sovema Group, guidando l’armonizzazione delle politiche HR in mercati chiave come Stati Uniti e Cina. Più recentemente, ha ricoperto dal 2021 il ruolo di Group Chief Human Resources and Organization Officer di F.lli De Cecco, tra i leader mondiali nella produzione di pasta, dove ha coordinato numerosi progetti di sviluppo organizzativo, focalizzati su sostenibilità, digitalizzazione, inclusione, innovazione e benessere aziendale.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Martina nel nostro Gruppo” ha dichiarato Marco Zini, Group CEO di Kerakoll. “La sua esperienza professionale, la visione internazionale e la profonda attenzione alla dimensione umana dell’organizzazione rappresentano un contributo fondamentale per continuare a sostenere la nostra crescita responsabile. Essere sostenibili significa per Kerakoll innanzitutto valorizzare le persone e compiere scelte migliorative per il benessere, la sicurezza e lo sviluppo dei nostri collaboratori.”

Kerakoll desidera inoltre ringraziare Elisa Cavedagna, che ha lasciato il ruolo di Group Chief Human Resources Officer, per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandole ogni successo nei suoi prossimi progetti.