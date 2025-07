Il sindaco Massimo Mezzetti ha ricevuto in Municipio nella mattinata di oggi, martedì 1 luglio, il nuovo Questore di Modena Lucio Pennella.

L’incontro di benvenuto ha rappresentato una prima opportunità di reciproca conoscenza e di messa a fuoco di alcune problematiche del territorio su cui lavorare, e si è concluso con la consegna a Pennella, da parte del sindaco, del libro fotografico su Modena di Michael Grass.

Pennella, proprio nella giornata di oggi, assume ufficialmente la guida della Questura di Modena, succedendo a Donatella Dosi, arrivata in città nel novembre 2023, e adesso in pensione per raggiunti limiti di età.

Nativo di Foggia, cinquantanovenne, proveniente dalla questura di Ravenna, che ha diretto dal 18 maggio 2023, Pennella ha iniziato la propria carriera nella Polizia di Stato nel 1984, svolgendo diversi e delicati incarichi in città come Bari, Trieste, Teramo, per giungere poi in Emilia-Romagna. Laureato in giurisprudenza, all’università La Sapienza di Roma, è anche Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno e del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Inoltre, nel maggio 2023, è stato insignito della onorificenza di “Commendatore al merito della Repubblica Italiana”.