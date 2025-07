Dall’8 luglio al 30 settembre torna l’appuntamento tanto atteso con il “Cinema Sotto le Stelle”.

Il costo dei biglietti è di euro 6,50 (intero) e 5,00 (ridotto) per under18 e over 65.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i tre anni e persone con disabilità certificate.

Biglietto unico a € 3,50 per i film che aderiscono a Cinema Revolution, i film in collaborazione con la Cineteca di Bologna sono a ingresso gratuito. I biglietti sono disponibili in cassa e online su evients.com.

In caso di annullamento dell’evento, i biglietti si potranno annullare online e prevedere automaticamente il rimborso. Unico rimborso non previsto per le vendite online, riguarderà la commissione bancaria. In caso di annullamento per vendita cartacea, il rimborso avverrà in loco in cassa. In caso non di annullamento ma di posticipazione della data, si potranno mantenere i biglietti validi e rimborsare solo gli acquirenti che lo richiederanno.

Ecco le proiezioni per tutto il mese di Luglio:

Martedì 8 luglio : “Per un pugno di Dollari (proiezione in collaborazione con la Cineteca di Bologna, ad ingresso gratuito)

: “Per un pugno di Dollari (proiezione in collaborazione con la Cineteca di Bologna, ad ingresso gratuito) Sabato 12 luglio : “F1” (in prima visione)

: “F1” (in prima visione) Domenica 13 luglio : “Follemente” (Il film aderisce alla campagna “Cinema Revolution, che spettacolo l’estate” con biglietto unico a 3,50 euro, promossa dal Ministero della Cultura con Anica, Anec e Fondazione David di Donatello)

: “Follemente” (Il film aderisce alla campagna “Cinema Revolution, che spettacolo l’estate” con biglietto unico a 3,50 euro, promossa dal Ministero della Cultura con Anica, Anec e Fondazione David di Donatello) Martedì 15 luglio : “Elephant Man” (in collaborazione con la Cineteca Bologna, ingresso gratuito)

: “Elephant Man” (in collaborazione con la Cineteca Bologna, ingresso gratuito) Mercoledì 16 luglio : “Fuori” (Cinema Revolution)

: “Fuori” (Cinema Revolution) Venerdì 18 luglio : “Giurato numero Due”

: “Giurato numero Due” Domenica 20 luglio : “Lilo & Stich (Cinema Revolution)

: “Lilo & Stich (Cinema Revolution) Martedì 22 luglio : “Paris, Texas” (in collaborazione con Cineteca Bologna, ingresso gratuito)

: “Paris, Texas” (in collaborazione con Cineteca Bologna, ingresso gratuito) Venerdì 25 luglio : “Flow – Un mondo da salvare” (Cinema Revolution)

: “Flow – Un mondo da salvare” (Cinema Revolution) Domenica 27 luglio : “Vita da grandi” (Cinema Revolution)

: “Vita da grandi” (Cinema Revolution) Martedì 29 luglio: “Picnic a Hanging Rock (in collaborazione con Cineteca Bologna, ingresso gratuito)

Tutte le proiezioni del mese di luglio avranno inizio alle ore 21,30, con la biglietteria che aprirà alle ore 20,40.

Ad agosto, invece, le proiezioni anticiperanno alle 21,15 con la biglietteria che aprirà alle 20,30 ed il programma sarà reso noto nei prossimi giorni.