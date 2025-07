Proseguono i controlli del territorio predisposti dalla Questura di Bologna in zona Bolognina, con l’impiego di operatori appartenenti a diversi reparti della Polizia di Stato tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile di Bologna, Il Reparto Volo, il Commissariato Bolognina Pontevecchio, l’unità cinofile antidroga della Questura, oltreché personale della Divisione Anticrimine, Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile.

Nelle giornate di martedì 1° e mercoledì 2 luglio i risultati complessivi registrati riportano: 196 soggetti identificati, di cui 100 gravati da pregiudizi di polizia e 112 soggetti extracomunitari.

Personale della IV Sezione “Contrasto Crimine Diffuso” della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino marocchino classe 93, individuato in Via di Corticella e trovato in possesso di 34 dosi di cocaina avvolte in cellophane di colore bianco a forma di paracadute per un totale di 30 grammi di cocaina. Nei confronti dell’uomo, con diverse condanne per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e precedenti per rapina aggravata, rissa, reati contro il patrimonio, resistenza a P.U., all’esito della convalida dell’arresto, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare presso la casa circondariale locale.

Sono stati eseguiti controlli amministrativi presso 12 attività commerciali e in una di queste, in Via Tibaldi, un cittadino straniero è risultato in possesso di una patente di guida kosovara ritenuta sospetta di falsità e per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Tra i vari controlli effettuati, gli operatori della Squadra Mobile hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del locale adibito a Centro Massaggi sito in via Lionello Spada, in quanto all’interno è stata accertata la commissione del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Sono stati poi individuati 6 stranieri irregolari sul territorio nazionale di cui: due soggetti , un senegalese classe ’80 con numerosi precedenti e anche condanne in materia di stupefacenti, e un cittadino nigeriano classe 99, con precedenti per violenza sessuale, minacce, lesioni personale, saranno accompagnati presso il CPR di Gradisca nella giornata odierna ai fini dell’espulsione; tre nigeriani e un marocchino, lasciati a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che sta lavorando al fine di attuare l’allontanamento degli stessi dal territorio nazionale.

Infine, la Divisione Anticrimine ha effettuato 6 controlli nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione, senza riscontrare anomalie.