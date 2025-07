Una scelta incomprensibile e miope. CNA Modena definisce così il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre 2025 nei comuni di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, oltre Maranello e Fiorano, che hanno scelto volontariamente di aderire alla misura. Una decisione che risulterebbe inaccettabile anche se posticipata di un anno.

“Non è pensabile – si legge nella nota di CNA Modena – ostacolare l’attività quotidiana di oltre 56.000 lavoratori, imprese e professionisti, impedendo loro di utilizzare mezzi efficienti, con un’età media di 11 anni, prodotti fino al 2015 e spesso indispensabili per lavorare”.

Il tema è, naturalmente, quello della sostenibilità. Ma una misura per essere davvero sostenibile deve essere equa, condivisa e compatibile con le dinamiche economiche e sociali del territorio. “Questo provvedimento – prosegue la nota – va invece nella direzione opposta: quante famiglie o imprese, già sotto pressione per l’aumento dei costi, possono oggi permettersi di cambiare veicolo? Senza contare che il trasporto pubblico locale, a voler usare un eufemismo, non rappresenta un’alternativa credibile”.

CNA Modena sottolinea inoltre come il tema ambientale stia subendo, anche a livello comunitario, decisioni discutibili. “Il blocco dei diesel Euro 5 è solo l’ultimo esempio – osserva l’Associazione – e rischia di trasformarsi in un provvedimento simbolico più che efficace. Basti pensare che negli anni scorsi, le sanzioni elevate per il mancato rispetto del blocco sono state in media una al giorno: o ci troviamo davanti a una cittadinanza esemplare, o i controlli sono stati pressoché assenti”.

“In entrambi i casi – conclude CNA Modena – si certifica l’inefficacia di un approccio punitivo che, sotto la foglia di fico dell’ambientalismo, non affronta davvero il problema, ma lo scarica su cittadini e imprese. L’ambiente è una priorità, ma non può essere affrontato con norme draconiane imposte dall’alto, né con provvedimenti che ignorano l’impatto socioeconomico sul tessuto produttivo locale”.