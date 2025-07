In una dichiarazione congiunta i sindaci di Modena Massimo Mezzetti, di Bologna Matteo Lepore e di Cesena Enzo Lattuca commentano il voto del consiglio di amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione e danno il benvenuto alle nuove direttrici.

“Il voto unanime del consiglio di amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione ha portato due donne ai vertici. Natalia Di Iorio e Elena Di Gioia sono due professioniste note e di talento che assumeranno rispettivamente i ruoli di direttrice generale e direttrice artistica. Un profondo mutamento per una realtà come ERT che si vuole proiettare con maggiore protagonismo sulla scena nazionale e non solo senza perdere una delle sue caratteristiche principali, quella di essere un luogo di ricerca teatrale e di stimolo alle produzioni indipendenti. I profili delle neo direttrici sono autorevoli e complementari e siamo certi sapranno dialogare nell’interesse della Fondazione e di un teatro che non rinuncia a indagare la complessità e a leggere il presente. A loro diamo il nostro più caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

L’Assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo

“Come assessore alla Cultura del Comune di Bologna sono molto soddisfatto della decisione presa oggi dal CdA di ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione. La nomina di Natalia Di Iorio alla Direzione Generale e di Elena Di Gioia alla Direzione Artistica del nostro Teatro Nazionale costituisce un pieno riconoscimento di due figure professionali qualificate, con specifiche e comprovate competenze nei rispettivi ambiti, sia di gestione di una istituzione che di cura del comparto artistico e culturale. Sono due figure distinte e complementari, con ruoli specifici che prefigurano un innesto proficuo tra esperienza nazionale e conoscenza del territorio, condizioni utili per un rilancio di un nuovo Teatro Nazionale. Voglio leggere l’unanimità con cui il CdA si è espresso come un segnale di grande compattezza, un elemento di pieno convincimento, estremamente positivo e che rafforza la solidità della decisione presa. Sono molti gli elementi innovativi rappresentati da questa scelta. La doppia direzione costituisce il rinnovamento sostanziale di una formula di direzione unica a cui siamo stati abituati da alcuni decenni. Uno sdoppiamento di ruoli che va valorizzato come un vero e proprio impianto di metodo, soprattutto se lo accostiamo alla scelta analoga compiuta recentemente anche con le due direzioni del Teatro Comunale di Bologna. E sappiamo bene quanto a teatro un dialogo possa di solito risultare più interessante di un monologo. Infine, saluto con vera gioia questa doppia nomina, dopo ovviamente quella di Elisabetta Riva a Sovrintendente del Teatro Comunale, che consente finalmente una sostanziale apertura alle donne nei ruoli di direzione delle istituzioni culturali. Un punto di cui andare fieri e fiere e che testimonia ancora una volta come Bologna, i soci di ERT e la Regione Emilia-Romagna siano ancora all’avanguardia nel promuovere un vero e proprio rinnovamento del fare cultura. Con questa piena fiducia, auguro alle due Direttrici e a tutta la squadra di ERT un felice lavoro insieme”.