Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio Baiso si trasformerà in un affascinante teatro a cielo aperto con “La Tavola di Bisanzio”, che riporterà in vita la suggestione del passato. Questa manifestazione, che coglie il traguardo prestigioso della XX° edizione, è nata come semplice festa paesana e ha, negli anni, travalicato i confini regionali, per assurgere ad evento di portata nazionale.

Per tre giornate “la perla dell’Appennino” diverrà teatro di numerose iniziative promosse dal Comitato “La Tavola di Bisanzio”, con il coinvolgimento di un’intera comunità e la collaborazione di tutte le altre Associazioni che operano nel territorio comunale.

Con “La Tavola di Bisanzio”, Baiso si trasforma nel cuore pulsante del Medioevo, diventando un’occasione imperdibile per adulti e bambini, famiglie e curiosi. Assieme alla possibilità di gustare accurate selezioni di prodotti tipici, cucinati nel rispetto delle antiche tradizioni bizantine e longobarde, si potrà assistere a spettacoli di altissimo livello, tutti rigorosamente in costume d’epoca, in un’atmosfera magica.

Numerosi gli intrattenimenti musicali, le esibizioni di danza e di fuoco, le gare di abilità, le performances degli artisti di strada, i giochi per bambini, le interazioni con gli animali, per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Ingresso gratuito per tutti gli eventi.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 sarà in funzione un servizio navetta gratuito dai parcheggi al centro del paese.