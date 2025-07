Primo appuntamento per l’estate finalese, mercoledì 9 luglio, con il concerto di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar che apre il cartellone di “Finale Emilia Città della Musica”.

L’idea musicale di Eusebio Martinelli, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre concerti in cui i musicisti e gli spettatori non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente… come di solito accade nella tradizione della musica balcanica e gitana in generale, musica che ha profondamente influenzato e caratterizzato quella di Eusebio Martinelli. Questa Orkestar non ha quindi come unico obiettivo quello di esibire e vantare le doti tecniche-strumentali dei suoi componenti ma di dar vita, grazie alla propria musica, ad esplosioni di energia e feste sincere ed indimenticabili.

Il concerto si terrà alle ore 21.30 nei giardini pubblici De Gasperi.