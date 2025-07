Un Vigili del fuoco del Nucleo Cinofili di Reggio Emilia e i fedeli Enia e Drago Leone, hanno partecipato al CAMPO ESTIVO 2025 delle parrocchie di Roncolo e Quattro Castella sulle colline matildiche, dal tema: “TU MI SOGNI ED IO SONO… Ogni cosa comincia con un sogno”. Organizzatori e partecipanti al campo hanno inviato una lettera di ringraziamento che noi, volentieri, pubblichiamo:

“Diario di una mattinata speciale insieme a RICCARDO, vigile del Fuoco Nucleo Cinofili di Reggio Emilia e dei suoi amici altrettanto speciali: ENIA e DRAGO LEONE XIV

Anche Riccardo, insieme ai suoi colleghi-amici dei vigili del fuoco ha probabilmente seguito i suoi sogni preparandosi ad un “lavoro” fuori dal comune e mettendosi a disposizione di chi si trova in una situazione di difficoltà.

Con i nostri ragazzi è stato delicato, empatico ed ironico, dimostrando la sua competenza nelle risposte alle loro tante domande.

È stato molto bello vedere ENIA cercare Cinzia nel boschetto e Olivia nascosta nella casetta.

I “migliori amici dell’uomo”, li chiamano… ma quando diventano binomio con i loro “padroni” e sinonimo della parola Salvezza… ecco, non resta nulla da aggiungere.

Grazie Riccardo e grazie anche ad Alberto che ha risposto affermativamente alla nostra domanda di poter organizzare una mattinata con i ragazzi.

Grazie per la disponibilità, per la gentilezza, ma anche per l’emozione nell’ascoltare parole belle e buone, nate da una vita di senso.

E a voi, come ci ha insegnato a dire Riccardo, BUON RIPOSO… mai buon lavoro!”