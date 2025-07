Per seguire il percorso di studi scelto più della metà di studenti e studentesse bolognesi ogni mattina si sposta dal comune in cui vive. Oltre 10 mila di loro arrivano dall’area metropolitana nelle scuole di Bologna. Scelgono in particolare i licei, dove la presenza femminile è maggiore rispetto ai tecnici. Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dalle analisi delle scelte del percorso di studio e degli spostamenti per comune di residenza relativi all’anno scolastico 2024/2025, elaborate dall’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna.

In questi giorni sono state pubblicate sul portale “I numeri di Bologna metropolitana” le mappe interattive dove è possibile consultare il numero di studenti/studentesse per scuola frequentata e Comune di residenza, i flussi origine-destinazione per comune di residenza e sede scolastica di destinazione. E ancora, si può trovare la vista integrata dei volumi di studenti/studentesse per scuola frequentata e comune di residenza con spostamenti sul territorio, dati per genere per Istituto frequentato e per percorso di studio, la top 5 per genere sia per Istituto frequentato che per percorso di studio. La fonte dei dati è il MIUR. Nello studio è presente anche una tabella di riepilogo di tutti i dati per istituto e singola scuola.

Gli studenti e le studentesse iscritti/e agli Istituti superiori della Città metropolitana nell’anno scolastico 2024/2025 sono 41.835, di cui 22.491 (54%) frequentano nel comune di Bologna. Le sedi scolastiche sono 54, di cui 24 si trovano a Bologna. Gli studenti/studentesse metropolitani/e che frequentano un Istituto fuori dal proprio comune sono 22.625, pari al 54% del totale.

Gli studenti/studentesse provenienti da altri comuni verso Bologna sono 10.223 (45% degli iscritti/e nelle scuole del capoluogo). I principali comuni di provenienza sono Casalecchio di Reno (777 persone), San Lazzaro di Savena (655), Valsamoggia (589), Zola Predosa (495), Castel Maggiore (488), Calderara di Reno (485), Granarolo dell’Emilia (449), Pianoro (448), Anzola dell’Emilia (444) e Castenaso (409).

I bolognesi che escono invece dal comune capoluogo sono 2.151 (15% degli studenti/studentesse residenti nel capoluogo); di questi, l’83% frequentano istituti nei comuni di Casalecchio di Reno o San Lazzaro di Savena.

Le 5 scuole con più iscritti/e sono: IIS Aldini-Valeriani (2.359), liceo Sabin (1.692), liceo Arcangeli (1.619), liceo Laura Bassi (1.614), liceo Leonardo Da Vinci di Casalecchio di Reno (1.605).

“Conoscere è fondamentale per poter migliorare. – commenta Emanuele Bassi, consigliere metropolitano delegato alla Scuola – I dati dell’anno scolastico appena concluso, analizzati in collaborazione con tutti gli enti impegnati sulla mobilità, l’accoglienza nelle scuole, la gestione del personale scolastico e con le amministrazioni comunali, sono utili a programmare azioni per garantire un sempre miglior servizio e una sempre più efficiente organizzazione dell’offerta scolastica e di formazione della Città metropolitana di Bologna, per tutti gli studenti e le studentesse”.

Scelte e indirizzi per genere

Nei licei il 60% degli iscritti sono femmine, il 40% maschi. Nei tecnici abbiamo il 67% di maschi e il 33% di femmine. Per i professionali le percentuali di femmine e maschi sono rispettivamente 45% e 55%.

Su 100 studentesse, 63 frequentano un liceo, 22 un istituto tecnico, 15 un professionale. Su 100 studenti, 51 vanno al liceo, 33 al tecnico, 16 al professionale.

I primi 5 Istituti per numero di iscritti femmine sono tutti licei, nell’ordine: Arcangeli, Laura Bassi, Rambaldi-Valeriani (Imola), Leonardo Da Vinci, Sabin.

Per quanto riguarda i percorsi di studio scelti, per le femmine nella top 5 abbiamo tutti licei, nell’ordine: scientifico, scienze umane, linguistico, scientifico – opzione scienze applicate, scienze umane – opzione economico sociale.

Per i maschi invece nella top 5 degli Istituti ci sono sia licei che tecnici e professionali, nell’ordine: Aldini Valeriani (tecnico e professionale), Belluzzi-Fioravanti (tecnico e professionale), Alberghetti (liceo, tecnico e professionale), Majorana (liceo e tecnico), Augusto Righi (liceo).

Per i percorsi di studio scelti dai maschi, nella top 5 ci sono, nell’ordine: liceo scientifico – opzione scienze applicate, liceo scientifico, tecnico amministrazione, finanza e marketing, tecnico meccanica e meccatronica, professionale manutenzione e assistenza tecnica.