È nuovamente installata in via dell’Osservanza 11 la croce rimossa nel 2019 per motivi di sicurezza a seguito del distacco di un braccio. Domani mercoledì 9 luglio, alle 18, parteciperanno all’inaugurazione il sindaco Matteo Lepore, l’arcivescovo Matteo Zuppi e Luigi Marchesini, l’imprenditore che ha finanziato la ricostruzione della croce dell’Osservanza.

La croce originaria in pietra, collocata nel 1761 in sostituzione di un’altra più antica in legno, era alta circa 5,30 metri con bracci di 2,65 metri e segnava l’inizio del percorso della via Crucis su via dell’Osservanza, che dall’inizio della salita portava a metà tracciato alla chiesa di Sant’Apollonia (o Mezzaratta), presso la sede della Confraternita della Compagnia del Buon Gesù fondata nel 1292, dove si fornivano ricovero ai pellegrini e gli ultimi conforti ai condannati che venivano successivamente giustiziati in cima al colle.

Nel dicembre del 2019 un braccio della croce, che era già stata restaurata negli anni ‘90, si distacca dal corpo principale mostrando chiaramente lo stato di degrado dei materiali, causato dagli eventi atmosferici e dall’inquinamento, e la croce viene rimossa.

Nel 2023 la famiglia Marchesini si offre di ricostruire la croce attraverso un patto di collaborazione con il Comune.

Dalle verifiche tecniche, condotte dai professionisti incaricati dalla famiglia e dai tecnici del Comune, è emersa l’impossibilità di recuperare il manufatto in pietra e, considerando sia l’interferenza con la strada carrabile sia le dimensioni della croce, si è deciso di cambiare il materiale di realizzazione. In collaborazione con la Soprintendenza è stata individuata una soluzione che ha previsto il recupero del basamento originario in pietra e la collocazione di una croce in bronzo, materiale tra i più nobili, capace di garantire durevolezza, stabilità e sicurezza.