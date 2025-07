Il Comune di Medicina continua a investire nella valorizzazione degli spazi pubblici dedicati all’incontro, alla socializzazione e allo sport. In quest’ottica, è stato finanziato un progetto per la realizzazione di due nuovi campi da basket: uno all’interno dei Giardini pubblici di via Oberdan (capoluogo) e l’altro all’interno del Parco dei Tigli nella frazione di Villa Fontana.

Il progetto, del valore complessivo di circa 150 mila euro, è stato finanziato con risorse comunali e affidato alla ditta DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr.

In questi giorni sono stati completati i lavori relativi al campo da basket situato all’interno dei Giardini di via Oberdan, concludendo così un più ampio intervento di riqualificazione del parco pubblico.

Dopo la rimozione della pavimentazione esistente e dei sottofondi è stata progettata e realizzata l’area di gioco, di circa 209 mq, utilizzando una gettata di asfalto ecologico, materiale ecocompatibile e a basso impatto ambientale.

Infine è stata applicata una pavimentazione sportiva multistrato in resina acrilica, che garantisce un’elevata resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici, è durevole nel tempo e richiede una manutenzione minima. Il campo risulta perfettamente pianeggiante, privo di ostacoli e conforme agli standard per la pratica sportiva all’aperto.

La scelta di collocare il campo nella porzione sud-est dei Giardini ha avuto l’obiettivo di valorizzare un’area precedentemente poco utilizzata, preservando al massimo la vegetazione esistente e creando un nuovo accesso diretto da via Cesare Battisti.

Questo permetterà in futuro di riqualificare anche l’area dell’attuale campo da basket, situata accanto al Comune, realizzando nuovi parcheggi, verde pubblico e spazi a servizio del centro storico.

A settembre, in collaborazione con l’Associazione Per un Pugno di Broccoli, il campo sarà dedicato a Simone Tarquinio, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. L’evento sarà celebrato con una partita 3 contro 3 che coinvolgerà numerosi giocatori e amici di Simone.

L’Associazione, coinvolgendo molti cittadini e cittadine medicinesi, ha inoltre donato un canestro e due panchine: un gesto significativo che testimonia il forte senso di appartenenza e il coinvolgimento attivo della Comunità nel progetto.

I lavori proseguiranno a settembre con la realizzazione del secondo campo da basket all’interno del Parco dei Tigli, nella frazione di Villa Fontana; confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere l’attività sportiva e il benessere nel capoluogo e nelle frazioni del territorio comunale.



«Questi due nuovi campi da basket sono nati dalla condivisione tra Amministrazione, Consulta Sport, Consulta Capoluogo e Consulta della frazione di Villa Fontana. Sono obiettivi di mandato definiti tramite percorsi partecipati. Continuiamo a investire sugli spazi pubblici all’aperto, spazi di socialità e incontro, in particolare su quelli dedicati alle ragazze, ai ragazzi e ai più piccoli» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.