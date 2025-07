E’ aperta la selezione per due posti, rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni. La scadenza per presentare le domande è il 18 luglio. La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando per impegnare giovani dai 18 ai 29 anni nel territorio regionale. Tra i progetti inclusi nel bando regionale c’è anche il Progetto “Biblioteche e Luoghi della Cultura” che mette a disposizione due posti presso la Biblioteca Mabic di Maranello. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio culturale con la finalità di rendere i cittadini protagonisti delle proprie conoscenze, formandoli fin dalla giovane età alla lettura come diritto civile, all’informazione e alla crescita personale, anche attraverso il mantenimento di un’ampia offerta di attività culturali, formative, ricreative e con progetti di educazione permanente rivolti a tutti i cittadini.

L’assegno mensile è pari a euro 550,20 per un impegno di 25 ore alla settimana (100 ore mensili), per un periodo di n. 11 mesi a partire dal 1 settembre 2025. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line sulla piattaforma HeliosERGiovani utilizzando le proprie credenziali SPID e selezionando la sede Biblioteca Comunale MABIC, entro le ore 14:00 del 18 luglio 2025. La selezione dei candidati si svolgerà in presenza, presso la Biblioteca Mabic, in Via Vittorio Veneto n. 5, nel periodo tra il 22 e il 29 luglio 2025, in data e ora che verranno comunicati.