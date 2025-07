È iniziato questa mattina all’alba il posizionamento dei primi alberi nelle piazze del centro storico e precisamente in piazza Nettuno, dove sono state collocate 66 piante di cui 46 alberi di circa 4 metri di altezza (6 Morus ‘alba’ fruitless policormici e 40 Pyrus calleryana) e 20 arbusti di circa 2/2,5 mt di altezza (Lagerstroemia indica).

Dopo piazza Nettuno toccherà, domani mattina, a piazza Re Enzo. Seguiranno, tra lunedì e mercoledì, piazza del Francia, piazza Galvani, piazza della Mercanzia e piazza De Celestini. Si sta poi valutando di collocarne alcuni anche in via Rizzoli (che dopo alcuni sopralluoghi è stata ritenuta più indicata rispetto a piazzetta Guazzaloca).

Alla fine quindi in totale ci saranno circa 160 piante tra alberi e arbusti.

La misura era stata annunciata dal Comune nei giorni scorsi, in seguito alla prolungata allerta caldo, per aumentare le zone di ombra nelle piazze più frequentate del centro.

Per autorizzare queste installazioni il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente contenente “misure volte al miglioramento del microclima urbano nel centro della città”.

Le piante a fine settembre verranno piantate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città.