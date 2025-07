«Consolidare e proseguire nel percorso di dialogo tra istituzioni, che la provincia di Modena e l’Accademia militare perseguono da anni, nella piena disponibilità e nella massima apertura verso un’istituzione, quella dell’Accademia, che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale della quale siamo onorati».

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha accolto il nuovo comandante dell’Accademia militare di Modena, Generale di divisione Stefano Messina, che si è recato in visita istituzionale nella sede della Provincia nei giorni scorsi.

Nel corso dell’incontro è emersa la reciproca disponibilità a collaborare con spirito costruttivo per la crescita e lo sviluppo della comunità locale e il presidente Braglia, nel salutare il nuovo comandante, ha voluto ringraziare anche il generale Davide Scalabrin, che ha salutato Modena dopo quasi quattro anni alla guida dell’Accademia «guidandola con grande valore e onore, ispirando nuove generazioni di giovani cadetti, nel solco dei valori che contraddistinguono il nostro Paese».

Il Generale Stefano Messina è nato a Napoli nel 1970, ha frequentato il 173º Corso “Valore” dell’Accademia Militare di Modena e il triennio di studio alla Scuola di Applicazione di Torino, dove ha conseguito la laurea in Ingegneria dei Trasporti.

Nella sua carriera, è stato decorato con la Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito per il servizio prestato in Afghanistan, con la Croce d’Argento per 25 anni di anzianità di servizio, con la Medaglia di Bronzo di lungo comando, con la Medaglia commemorativa per operazioni di pace, con la medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso umanitario in Iraq, con la croce commemorativa per operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e mantenimento dell’ordine pubblico, con la medaglia commemorativa NATO per la missione in Kosovo e Afghanistan, e con la medaglia commemorativa ONU per la missione UNIFIL in Libano.