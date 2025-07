I Laghi Curiel sono pronti a ospitare migliaia di persone per la quarta edizione del Lake Sound Festival, tre giorni di musica live, street food, sport e relax. Non un semplice palco, ma un’atmosfera da vivere a 360 gradi: dal 18 al 20 luglio nell’area laghi di Campogalliano va in scena un evento unico e suggestivo quanto il luogo che lo ospita.

“Il Lake Sound Festival – spiega il vicesindaco di Campogalliano Damiano Pietri – nasce da un’idea condivisa con le associazioni di volontariato presenti nell’area dei Laghi Curiel e dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare questo splendido contesto naturale, insieme alle tante realtà associative che ogni giorno lo rendono vivo e partecipato. I filoni principali su cui vogliamo costruire il futuro dell’area sono lo sport e il turismo all’aria aperta. Con questo evento desideriamo offrire un’occasione di svago e incontro a tutti i modenesi – e non solo – in un luogo fresco, accogliente e perfetto per vivere, anche a fine luglio, un’esperienza unica a contatto con la natura. Il tutto accompagnato da buona musica, sapori autentici e un’atmosfera che unisce relax e divertimento.”

Tanti sono i motivi per partecipare, a partire dagli artisti che animeranno le tre serate. Partenza col botto venerdì 18 luglio sul palco di Villa Berselli con i Pastaboys, Fiorella e I.G.N.A., sabato 19 spazio a Indie Power e after show di Disco Euphoria, domenica 20 luglio si balla con il live show di Marco Melandri, l’ex pilota di MotoGP diventato campione anche al mixer, e le cover dei Figli dei Fiori di Pesco.

Non solo musica: la proposta del Lake Sound Festival si completa con food truck, Market Rondine e Sport & Lake Experience. Nel corso della tre giorni sarà possibile gustare le specialità di tutta la penisola, dagli arrosticini abruzzesi alle bombette pugliesi, dal pane di Altramura ai frittini ascolani, senza dimenticare le crescentine e i borlenghi nostrani.

“Parte fondamentale dell’evento – aggiunge l’Assessora allo Sport Fania Ferrari – sarà lo sport, vissuto all’aria aperta. In collaborazione con le associazioni locali e con Decathlon , saranno organizzati tornei ed eventi per sportivi di tutte le età e livelli, un’occasione straordinaria per vivere il piacere della competizione in un’atmosfera festosa e inclusiva. Accanto alle attività tradizionali, sarà dedicato ampio spazio agli sport d’acqua, tra cui pesca sportiva, escursioni in canoa, e attività outdoor, con lo scopo di avvicinare i presenti al contesto dei Laghi e rendere l’esperienza ancora più immersiva”.

E per gli amanti dello shopping, ci sono le proposte dei commercianti locali e il Market Rondine, dove trovare una selezione esclusiva di designer e creativi che presentano prodotti unici e realizzati con passione e cura artigianale.

Tutte le novità, gli approfondimenti e gli aggiornamenti sull’evento sui canali social del Lake Sound Festival e del Comune di Campogalliano.