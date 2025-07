Nel corso delle ultime settimane, a seguito della chiusura temporanea di alcune strade e del conseguente potenziamento delle attività di controllo, la Polizia Locale di Mirandola ha impiegato un numero straordinario di agenti in operazioni mirate alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ordine pubblico. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria è stato protagonista di numerose attività che hanno portato a denunce, sequestri e sanzioni significative:

Guida in stato di ebbrezza: un cittadino è stato denunciato per guida con un tasso alcolemico pari a 2,19 g/l, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro. Immediato il ritiro della patente.

In un secondo intervento, è stato denunciato un cittadino di origine marocchina, anch’egli coinvolto in un incidente, con un tasso alcolemico di 1,54 g/l. Eseguiti i rilievi dattiloscopici.

Un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test sull’uso di sostanze stupefacenti e al trasporto in ospedale, nonostante una precedente condanna per guida sotto effetto di droghe. Nei giorni successivi, è stato segnalato nuovamente per essersi introdotto nell’abitazione del padre per sottrarre le chiavi dell’auto.

Un cittadino è stato denunciato per reiterazione di guida senza patente, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, sprovvisto di documenti personali e del veicolo.

A seguito di querela, un uomo è stato indagato per lesioni gravi dopo aver omesso la precedenza a un ciclista, causandogli ferite con prognosi di 8 giorni.

Un altro soggetto è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ai controlli antidroga, dopo aver provocato un sinistro stradale. L’uomo risulta in carico al Sert.

Il 30 giugno, durante un posto di blocco in via Nocedella dedicato al traffico di mezzi pesanti sul territorio comunale, è stato fermato un autoarticolato ungherese diretto a Castelvetro. Il conducente è stato denunciato per tentata manomissione del tachigrafo digitale e utilizzo di carta conducente non propria. La patente è stata ritirata e sono state comminate sanzioni per oltre 1.700 euro per violazioni relative alle ore di guida e all’eccesso di velocità con alterazione del limitatore. Nel solo mese di giugno, sono state 9 le patenti ritirate nel territorio comunale.

“La Polizia Locale di Mirandola ha dimostrato ancora una volta grande efficacia e determinazione nel presidio del territorio – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – L’impegno quotidiano degli agenti ha portato risultati concreti in termini di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Ringrazio personalmente il Comando per l’elevata professionalità dimostrata anche in contesti complessi”.