Electronic BBQ 2025 ha radunato sabato sera oltre 28.000 persone al Parco dei Popoli, confermandosi uno dei festival gratuiti più partecipati e in crescita dell’intera regione – e probabilmente non solo.

Musica elettronica di altissimo livello e grande qualità degli spazi e dell’ospitalità, in un evento costruito con grande lavoro, passione e la forza di un’intera comunità.

Organizzato dal Comune di Castellarano, insieme a Pro Loco e centinaia di volontari, con il patrocinio di Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia-Romagna, Electronic BBQ è il risultato di un’idea nata tra il sindaco Giorgio Zanni e il dj e produttore internazionale Benny Benassi, pensata per dare valore al territorio attraverso musica, sport, inclusione e aggregazione.

«Una serata fantastica – commenta il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni – che ripaga della grande ambizione di costruire tutti insieme un festival con un cuore profondamente locale e un respiro sempre più internazionale. Oltre 400 volontari, le “zdore”, le associazioni, le ragazze e i ragazzi che hanno curato ogni dettaglio, e poi l’energia travolgente del pubblico: Electronic BBQ è il sogno collettivo di un territorio che ha creduto nella bellezza dell’arena naturale del Parco dei Popoli. Dove non serve chiudere gli occhi per immaginarsi sotto un tramonto losangelino o sotto il palco di un festival musicale europeo».

I quattro palchi tematici hanno unito artisti del territorio e nomi di rilievo internazionale. Il Moon Stage, cuore elettronico del festival, ha visto alternarsi Essentia, Armonica, Korolova, Benny Benassi e SQ4RE. Proprio Korolova ha suonato per la prima volta, in anteprima, un suo remix di “Hit My Heart” – successo del 2004 dei Benassi Bros feat. Dhany – emozionandosi sul palco e ringraziando sui social una tra le tante fan in prima fila, che esponeva una bandiera ucraina: «Quanto ti sono grata, mia cara», ha scritto.

Il Riff Stage ha celebrato disco, italo disco e funky con Tommiboy, Crazy D, Sparkling Attitude ed Euro Nettuno; lo Yoki Stage ha ospitato i suoni più urbani e decisi con Campa, Lisk, NAS, Spampa e Chris Nasty; mentre il Live Stage ha offerto uno spazio intimo per folk e acustico, con Bifolk e Ale Eli Duo.

È stata anche la notte di Giulio, 8 anni, “nipote di Nonno Giuseppe”, come si era firmato nella lettera scritta a mano e lasciata giorni fa al sindaco per chiedergli di suonare con Benassi. Il suo desiderio si è realizzato: è salito sul palco tra gli applausi del pubblico, dimostrando come il festival possa essere anche un generatore di sogni.

A sottolineare il valore dell’evento anche il commento di Benny Benassi: «Ieri sera è stato davvero impressionante, non mi aspettavo così tanta gente. Mi sarei aspettato di crescere un po’ rispetto all’anno scorso, ma questa volta è stato davvero pazzesco. Mi è piaciuto tantissimo ospitare Korolova e Andreino degli Zamna Sound System. Ho visto un sindaco soddisfatto, emozionato, e volontari che hanno fatto un lavoro incredibile. Ad un certo punto ho guardato la marea umana che avevamo davanti, mi sono girato verso Giorgio, che era dietro di me in console, e non sono riuscito a trattenermi: gli ho detto “Questa volta l’abbiamo fatta grossa”. Abbiamo riso. C’era davvero un’energia incredibile».

Electronic BBQ 2025 arriva dopo il successo della serata inaugurale con la “Notte delle Discoteche”, che ha registrato un incremento di pubblico del 20% rispetto all’edizione precedente.

Il festival è stato reso possibile grazie al lavoro di un team organizzativo compatto e affiatato, con la direzione di Filippo Bedeschi. Oltre alla musica, la giornata ha ospitato tornei di padel e beach volley in collaborazione con Happy Time, un food village e il grande lavoro di tutta la Pro Loco Castellarano, insieme a centinaia di volontari e sponsor. Con loro anche uno spazio merch firmato The Reggianer.