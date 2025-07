Gli Enti del Terzo settore possono presentare una manifestazione di interesse per realizzare progetti mirati al sostegno psicologico e benessere psico fisico delle persone anziane sul territorio del Comune di Casalgrande.

La manifestazione è indirizzata a Enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni, ed inoltre Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività dilettantistiche, Circoli Sociali o altri soggetti che operano sul territorio di Casalgrande.

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura, con le modalità ed agli indirizzi evidenziati nell’avviso emanato dall’Unione Tresinaro Secchia, allegato.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13.00 del 23/07/2025.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Casalgrande per la promozione della salute e dei corretti stili di vita anche nell’età anziana – afferma l’Assessore alle Politiche sociali Marco Cassinadri – Con un budget disponibile di 6.302,23 euro diamo modo agli Enti del Terzo Settore, regolarmente iscritti ai registri, di rispondere positivamente alla divulgazione dei “corretti stili di vita” che, sebbene siano fondamentali a qualunque età, lo diventano a maggior ragione con il trascorrere degli anni”.

“L’auspicio è che questo bando sappia attrarre un numero considerevole di associazioni del Terzo Settore e del Volontariato – aggiunge l’Assessore al Volontariato, Domenico Vacondio -. E’ assolutamente fondamentale creare una sinergia virtuosa tra le istituzioni territoriali e il mondo del volontariato locale per creare una rete di supporto a 360 gradi per il benessere delle persone in là con gli anni. Sicuramente questo bando dell’Unione Tresinaro Secchia va nella giusta direzione”.