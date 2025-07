Nel 1960 Oriana Fallaci parte in compagnia del fotografo Duilio Pallottelli per realizzare un’inchiesta sulla condizione delle donne. Mossa dalla curiosità di scoprire se la felicità di una donna sia determinata dalla cultura e dal suo grado d’indipendenza, la Fallaci attraversa l’Oriente e conosce una sposa bambina dei paesi islamici, le così definite ‘farfalle di ferro’ dell’India, le matriarche della Malesia, le prismatiche cinesi, le geishe giapponesi, le cosmopolite hawaiiane, fino ad arrivare a New York, dalle donne “che ti riempiono di honey, sweety and sugar”.

Valeria Solarino, volto noto del cinema italiano, interpreta alcuni passi del reportage in un percorso accompagnato dalle musiche curate da Francesco Ganassin. Nata in Venezuela da genitori italiani, Valeria Solarino ha esordito al cinema nel 2003 con La felicità non costa niente, e si è subito imposta all’attenzione del grande pubblico con Che ne sarà di noi, film che ha dato inizio a un proficuo sodalizio artistico con il regista Giovanni Veronesi (Manuale d’amore 2, Italians, e Manuale d’amore 3). Tra i suoi ultimi lavori si ricordano la serie televisiva A casa tutti bene, Quanto basta e Moschettieri del re. Numerose anche le performance applaudite in teatro, a cominciare dai primi anni duemila con lavori di Aldo Turco e Marco Plini fino a Palamede – L’eroe cancellato con la regia di Alessandro Baricco, Una giornata particolare di Scola-Maccari, con la regia di Nora Venturini, Misantropo (sempre della Venturini), Gerico Innocenza Rosa, con testo e regia di Luana Rondinelli e, negli ultimi due anni, Perfetti sconosciuti, con testo e regia di Paolo Genovese.

Biglietti 20 € salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.