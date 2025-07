Sono in corso in queste settimane i lavori per rinnovare le centrali termiche in 11 Istituti superiori e proseguiranno fino alla vigilia del 15 ottobre, giorno dell’accensione del riscaldamento nei plessi scolastici. Gli interventi sono eseguiti da Renovit all’interno del Piano di servizio per la gestione del calore, dunque senza extra costi per la Città metropolitana.

Le scuole interessate dalla sostituzione di caldaie sono i licei Arcangeli e Fermi, e gli IIS Serpieri, Rosa Luxemburg, Malpighi succursale di San Giovanni in Persiceto, Montessori a Porretta Terme, Fantini di Vergato. Sono in previsione anche altri lavori di efficientamento in centrali termiche di altre scuole: IPSAS Aldrovandi Rubbiani di via Marconi e IIS Keynes, Aldini Valeriani e Belluzzi-Fioravanti.

Infine, su 90 centrali termiche sarà installato un nuovo sistema di telecontrollo, che permette di regolare la temperatura e verificare eventuali malfunzionamenti da remoto.

Il cronoprogramma e la priorità degli interventi è stato definito dall’Amministrazione metropolitana con il gestore del servizio, durante una serie di incontri di confronto svolti da gennaio scorso, proprio per dare risposta alle problematiche che si sono verificate nei mesi di novembre e dicembre 2024.

“Gli incontri di confronto proseguiranno per tutta la durata del contratto, in una logica di dialogo costruttivo e collaborante, per rendere il miglior servizio possibile alle comunità scolastiche. – dichiara Emanuele Bassi, consigliere metropolitano delegato all’Edilizia scolastica – Il rinnovo delle centrali termiche ci permetterà di avere un sistema più efficiente per riscaldare le nostre scuole, e di consumare meno energia per farlo, con un vantaggio per l’ambiente e minori consumi di energia. Alcuni edifici scolastici sono storici, altri con enormi metrature ed impianti datati, si procederà dunque in più anni anche a rifare le linee di distribuzione del calore, perché i malfunzionamenti possono essere completamente evitati”.