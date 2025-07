Si è svolta mercoledì 16 luglio, presso la Sala “R. Barazzoni” del Teatro Metropolis di Bibbiano, l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto di Controllo di Vicinato, un’iniziativa molto attesa e accolta con grande interesse e spirito propositivo dalla cittadinanza.

La serata, che ha visto una partecipazione significativa, ha segnato l’avvio ufficiale del progetto, illustrato nei suoi aspetti tecnici e operativi grazie agli interventi del Sindaco Stefano Marazzi, dell’Assessore delegato Fabio Guglielmi, del Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Bibbiano Biagio Nastasia e del Comandante della Polizia Locale dell’Unione Val d’Enza Davide Grazioli.

Durante l’incontro è stato chiarito l’obiettivo principale dell’iniziativa: promuovere una sicurezza partecipata, solidale e condivisa, basata sulla collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni. Il Controllo di Vicinato non intende in alcun modo sostituirsi alle Forze dell’Ordine, che restano gli unici soggetti autorizzati a intervenire. I cittadini aderenti si limitano a effettuare segnalazioni qualificate, contribuendo a costruire una rete di attenzione diffusa e una maggiore cultura della legalità.

Per rendere il progetto capillare ed efficace, il territorio comunale è stato suddiviso in nove aree, ciascuna delle quali coordinata da un referente di zona:

• Bibbiano Nord

• Bibbiano Centro

• Bibbiano Sud

• Barco Nord

• Barco Sud

• Fossa

• Corniano

• Ghiardo

• Piazzola

I residenti interessati ad aderire possono far parte del Gruppo di Controllo di Vicinato della propria area compilando l’apposito modulo di adesione. La richiesta, firmata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità, deve essere inviata via e-mail all’Ufficio di Staff del Sindaco: segreteria.sindaco@comune.bibbiano.re.it.

Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bibbiano: www.comune.bibbiano.re.it.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un ringraziamento speciale ai referenti di zona e a tutti i cittadini che, con il loro impegno e la loro partecipazione, hanno contribuito in modo determinante all’avvio del progetto di Controllo di Vicinato.

Un sincero grazie ai coordinatori delle aree territoriali in cui è stato suddiviso il Comune. A loro è affidato un ruolo cruciale: fungere da punto di riferimento, facilitare la comunicazione tra i residenti e le istituzioni, raccogliere le segnalazioni e promuovere lo spirito di collaborazione all’interno dei rispettivi quartieri. La loro disponibilità e il senso di responsabilità che hanno dimostrato sono fondamentali per costruire una rete di vicinanza e vigilanza attiva, al servizio di tutta la comunità.

Allo stesso modo, grazie a tutti i cittadini intervenuti all’assemblea pubblica del 16 luglio, che con la loro presenza hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio collettivo di contribuire in modo concreto alla sicurezza e al benessere del nostro territorio.

La partecipazione numerosa e attenta ha testimoniato non solo interesse, ma anche un autentico senso civico e una volontà condivisa di essere parte di un progetto positivo e costruttivo.