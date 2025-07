Hera comunica che partiranno lunedì 21 luglio i lavori programmati per la sostituzione di un tratto di conduttura fognaria che attraversa la linea ferroviaria Modena-Sassuolo, in corrispondenza del passaggio a livello all’altezza di via Liandi a Casinalbo, tra via Pasubio e via Giardini Nord.

L’intervento, reso possibile dalla sospensione temporanea del traffico ferroviario per manutenzioni straordinarie sulla linea, prevede la sostituzione di circa 30 metri di tubazione del diametro di 40 centimetri.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere, via Liandi sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto interessato dai lavori. La viabilità su via Giardini Nord rimarrà invece regolarmente percorribile. Sarà presente segnaletica in loco.

Il cantiere, del valore complessivo di circa 50mila euro, avrà una durata stimata di circa 15 giorni.