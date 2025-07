Dal 18 al 20 luglio 2025, Piazza Costituente ospiterà lo Street Food Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mirandolese. Tre serate dedicate al cibo di strada, alla convivialità e alla musica dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino attraverso un’esperienza accessibile a tutti, tra tradizione, sapori e intrattenimento.

Un itinerario gastronomico tra tradizione ed eccellenze. L’offerta culinaria sarà ampia e diversificata, con proposte che spaziano dai sapori della cucina italiana a quelli internazionali. Tra gli stand previsti si segnalano: arrosticini abruzzesi; specialità romagnole, come cappelletti fatti a mano e piadina cotta al momento; tradizione toscana, con taglieri rustici e piatti tipici; cucina romana; cucina argentina, con empanadas e carne alla griglia (con possibilità di menu dedicati, per celiaci o intolleranti al glutine) e una vastissima selezione di birre artigianali selezionate. Ogni stand rappresenterà un angolo di cultura gastronomica, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale che unisce gusto e racconto del territorio. Il festival sarà accompagnato ogni sera da momenti musicali pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo:

Venerdì 18 Luglio: serata revival con i DJ resident della storica discoteca “La Bussola”, che proporranno una selezione di successi degli anni ’80 e ’90.

Sabato 19 Luglio: concerto rock dal vivo con la band Rusty Hammers, interprete dei grandi classici italiani e internazionali.

Domenica 20 Luglio: chiusura affidata alla band Rock Doc, con un repertorio che spazia da Vasco Rossi ai Rolling Stones.

Lo Street Food Festival è un evento promosso dal Comune di Mirandola con il supporto organizzativo di Accento S.r.l., pensato per offrire occasioni di aggregazione e valorizzazione del centro storico. L’ingresso sarà libero e gratuito per tutte e tre le serate.

“Con lo Street Food Festival torniamo a proporre un’iniziativa capace di unire gastronomia, cultura e divertimento, sempre apprezzata soprattutto da tanti giovani. Piazza Costituente diventerà il fulcro di tre serate pensate per vivere la città in modo diverso, all’insegna della partecipazione, del gusto e della musica. Un’opportunità – conclude l’Assessore Marco Donnarumma – per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità in un contesto accessibile, inclusivo e dinamico”.