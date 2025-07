EstaVezz prosegue con una settimana densa di appuntamenti per tutte le età e per un pubblico con passioni ed interessi differenti.

Si parte con il cinema. Lunedì 21 luglio alle ore 21.30, nel cortile delle scuole medie di Vezzano, la proiezione del secondo film di animazione inserito nel calendario estivo vezzanese: Oceania 2.

La settimana prosegue con la lirica. Mercoledì 23 luglio, sempre alle ore 21.30, sul palco sotto le stelle di Piazza della Vittoria, Fantasia in RE porterà in scena il “Tributo a Maria Callas. La più grande soprano di tutti i tempi”. A far risuonare alcune delle più famose liriche eseguite dalla Callas il M° Stefano Giaroli al pianoforte e Renata Campanella voce soprano.

La settimana di EstaVezz si concluderà venerdì 25 luglio alle ore 21.30 con la presentazione del nuovo libro dello storico Massimo Storchi, “Buon compleanno Duce”. Un romanzo che immerge il lettore in un’Italia in cui il fascismo non è mai stato sconfitto.

Tutte le serate di EstaVezz, cartellone di eventi culturali organizzato dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo grazie alla sponsorizzazione di IREN e al contributo di Assicoop Emilia Nord, sono ad ingresso libero e gratuito.