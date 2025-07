Proseguono i controlli dei Carabinieri del N.A.S. di Parma finalizzati a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Gli ultimi interventi hanno riguardato anche un circolo privato sito a Parma.

I militari del N.A.S., ispezionando il circolo privato hanno accertato che all’interno della cucina non veniva rispettato il divieto di fumo. Per questa irregolarità sono state contestate violazioni amministrative al presidente del circolo e al cuoco, con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 495 euro.

I Carabinieri del N.A.S. invitano gli operatori del settore a mantenere elevati standard igienici e a rispettare scrupolosamente le normative vigenti, per tutelare la salute dei cittadini e garantire ambienti sicuri e conformi alle disposizioni di legge.