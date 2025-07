Non è un semplice spettacolo comico quello che la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto proporrà alla Pietra di Bismantova nell’ambito delle attività per festeggiare i 50 anni dalla propria fondazione. “Presente” è infatti il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini, che andrà in scena nella location straordinaria di Piazzale Dante, ai piedi della Pietra di Bismantova, venerdì 8 agosto alle ore 21.

Già dalle ore 18 e fino alle 20.30 sarà attivo un servizio di navetta gratuita con partenza da Piazzale Collodi, nel centro di Castelnovo (vicino alla Chiesa della Pieve) per salire fino a piazzale Dante dove sarà allestito il palco.

Attore, autore, regista, conduttore e produttore, Paolo Ruffini è una delle voci più originali e poliedriche della scena italiana, proprio perché all’iniziale vocazione da comico ha gradualmente affiancato anche l’impegno su importanti tematiche sociali, in particolare l’inclusione delle persone con patologie e disabilità.

Nato a Livorno nel 1978, ha iniziato la sua carriera come animatore turistico per esordire poi al cinema nel 1997 in Ovosodo di Paolo Virzì. Nel 2000 si diploma in regia televisiva e pubblicitaria a Roma e l’anno successivo fonda l’associazione cinematografica Il Nido del Cuculo, con la quale diventa produttore di eventi e rassegne, regista di documentari e di spettacoli teatrali. Nel 2002 trionfa al concorso Cercasi VJ di Mtv, e poco dopo, comincia il suo fecondo sodalizio con Marco Giusti. Prende parte infatti al talk show Bla Bla Bla con Lillo e Greg. Scrive e conduce tre edizioni di Stracult, la trasmissione di Rai 2 a favore del “cinema di genere che spacca”.

Oggi Ruffini è fondatore della casa di produzione Vera Film e della Vera Agency, con cui porta avanti progetti innovativi e ad alto impatto sociale, tra cui Din Don Down, una serie di pillole video virali che mettono al centro ragazzi con sindrome di Down. In “Presente” Ruffini si cimenta in un recital, monologo – dialogo, un’occasione per riflettere sul nostro tempo. Come epoca, come idea, come speranza. Cerchiamo di vincere il tempo, ma arriviamo sempre “secondi”. In questa era di click e social, Ruffini offre un’opportunità sociale: spendere del tempo insieme perché sempre più spesso, non è il tempo che passa, siamo noi che passiamo e non lo salutiamo neanche. Stiamo correndo, ossessionati dal controllo, terrorizzati dalla fragilità, teniamo tutto nello smartphone ma compriamo valigie sempre più grandi. Anche se l’unica cosa che abbiamo davvero, non sta né in un telefono, né in un bagaglio: è il nostro presente. Qui e ora.

“Lo spettacolo di Ruffini – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – ci è sembrato la scelta giusta, proprio perché attraverso il sorriso ci pone dei temi profondi e importanti. In particolare “Presente” ci offre l’occasione per riflettere su questi nuovi primi 50 anni, lanciandoci una sorta di messaggio: è un traguardo importante ma non possiamo mai sederci e guardare indietro, dobbiamo sempre guardare all’oggi e magari al domani, al lavoro che dobbiamo continuare ogni giorno per essere vicini alla nostra comunità, in particolare a chi ha più bisogno di assistenza e soccorso”.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online su ticketmaster.it o presso il negozio Bagnoli Net di Castelnovo Monti (tel. 0522 612073). Costo: 25 euro.