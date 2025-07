Cielo caratterizzato da nuvolosità variabile al mattino, con possibili e brevi fenomeni anche a carattere temporalesco sui settori più occidentali nelle ore centrali della giornata, e possibili rovesci sui rilievi romagnoli. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità in serata.

Temperature senza variazioni di rilievo, con le minime comprese tra 19/23 gradi e massime con valori attorno 29/30 gradi sulla fascia costiera, fino a 33/34 gradi nelle pianure interne. Venti in prevalenza sud-orientali, con rinforzi e raffiche legati ai fenomeni previsti in atto. Mare poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio a partire dai settori meridionali.

(Arpae)