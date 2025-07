Venerdì 25 luglio, nel Parco delle Mondine, la sezione A.N.P.I. di Medicina, con il patrocinio del Comune, organizza la 14ª edizione della Pastasciutta Antifascista. Evento che rievoca la storica pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi agli abitanti di Campegine il 25 luglio 1943, per festeggiare la caduta del regime fascista.

“Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore” – Alcide Cervi.

Medicina rinnova il suo impegno come parte della rete delle Pastasciutte Antifasciste promosse da Casa Cervi, portando avanti una memoria attiva e condivisa.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Taverna de Rodas e con il contributo della Coop Reno. E, da quest’anno, si arricchisce della partecipazione delle ragazze e dei ragazzi di Arci Gentlemen Loser, Collettivo Medicinese, dell‘Associazione Le Prigioni e del Gruppo Laboratorio Icaro.

La festa, a ingresso libero e gratuito, vuole ricreare quel clima di gioia e di rinascita. Darà inizio alle ore 19 con la distribuzione gratuita della Pastasciutta Antifascista.

Alle ore 20.30, reading teatrale del Gruppo Laboratorio Icaro dal titolo “Doppio fondo”. Alle ore 21, seguirà il concerto con i Nabat in acustico.

«In un tempo in cui certi fantasmi tornano a bussare, questa non è solo una cena: è un gesto collettivo di memoria, cultura e scelta civile. Quest’anno, l’incontro di tanti gruppi e associazioni è molto importante. Abbiamo deciso di esserci per non dimenticare, per ricordare una data fondamentale della nostra storia e per ribadire ancora una volta: mai più fascismi, mai più razzismi» – dichiara Vanes Tamburini, presidente A.N.P.I. sezione Medicina.

«Oggi più che mai è importante essere a fianco dell’ANPI che in tante parti d’Italia organizza questa iniziativa per ricordare il gesto della famiglia Cervi. Un gesto che ricorda la voglia di Libertà e l’avversione al fascismo che molti italiani e molte italiane avevano provato durante il ventennio. È un piacere vedere come quest’anno si sia ampliata la rete di associazioni che collaborano con ANPI per la realizzazione di questo evento, grazie alla partecipazione di Arci, Le Prigioni e Collettivo Medicinese» – dichiara Marco Brini, Assessore al Volontariato del Comune di Medicina.