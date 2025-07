Continuano le attività in ambito di presidio del territorio nel settore della logistica da parte dell’Ispettorato del lavoro e del Comando Carabinieri tutela del lavoro Bologna. oggi, presso una piattaforma di logistica ubicata a Bologna, sono state ispezionate due ditte ad imprenditoria straniera, operanti nel settore della logistica e della consegna pacchi al dettaglio.

Le operazioni sono state svolte da personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Area Metropolitana di Bologna e carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna).

Nel corso dell’attività è stata verificata la posizione di oltre 20 lavoratori, tutti di origine asiatica. Inoltre l’ispezione congiunta ha portato all’identificazione di 3 lavoratori irregolari occupati nelle due società trovate ad operare all’interno del sito di stoccaggio – movimentazioni merci, di cui un lavoratore privo di valido titolo di soggiorno ed irregolare sul territorio nazionale e 2 lavoratori per occupazione in assenza di copertura contributiva ed assicurativa, e pertanto, da considerarsi impiegati “in nero”.

Diverse le violazioni anche in materia di rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, per una delle due ditte ispezionate è stata verificata la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ed è stata inoltre accertata la mancanza di attestati di formazione e di sorveglianza sanitaria (idoneità) per la quasi totalità dei lavoratori controllati.

Il personale dello IAM e i carabinieri del NIL di Bologna hanno disposto, per entrambe le aziende oggetto di ispezione, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in un caso per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (assenza del D.V.R.) e nell’altro per occupazione di lavoratori “in nero”.