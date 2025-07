Proseguono a pieno ritmo i lavori nel cantiere della frazione San Girolamo per la realizzazione del progetto “SAN GIROLAMO HUB – UN LUOGO PER TUTTI”, un’importante opera di recupero dell’ex Circolo situato nel cuore della frazione.

L’iniziativa, che ha già visto demolizioni interne e incontri partecipati con i cittadini per la gestione futura, si appresta ora al completamento, con l’apertura del cantiere al pubblico prevista per giovedì 24 luglio alle ore 17:30 in via Mulino.

Sarà un’occasione unica per la cittadinanza di visitare gli spazi riqualificati dell’ex Circolo, accompagnati dal Sindaco Paolo Dallasta e la Vice Chiara Lanzoni. Il progetto, condiviso con gli abitanti della frazione, ha ottenuto un significativo contributo dal Bando Rigenerazione dell’Emilia-Romagna, premiato per la valorizzazione dell’edificio e il coinvolgimento attivo dei residenti.

L’architetto Chiara Lanzoni, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Guastalla, ha più volte sottolineato l’importanza di questa riqualificazione: “Riqualificare gli spazi pubblici di San Girolamo significa ridare una dignità urbana al suo centro e recuperare un immobile con un’importante valenza storica e simbolica nella comunità. Contemporaneamente, si promuove la vita sociale con l’inserimento di nuovi servizi pubblici, invertendo un trend in atto da anni. La creazione di contenitori pubblici polifunzionali è, infatti, un fattore determinante per ricreare un clima di comunità coesa e solidale che oggi risulta impoverito”.