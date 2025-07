Pentathlon Modena festeggia con orgoglio la convocazione di tre dei suoi talenti emergenti per i prossimi Campionati Europei di Pentathlon Moderno che si svolgeranno a Kaunas, in Lituania, dal 26 al 31 luglio. A partire per l’importante competizione internazionale saranno: Alessia Canto, Emily Ferrari e Andrea Selmi.

Per Ferrari e Selmi si tratta della prima esperienza in un campionato europeo, occasione che segna una tappa fondamentale nel loro percorso sportivo e nella crescita personale.

“Pentathlon Modena continua a dimostrare la qualità del proprio vivaio e il valore del lavoro di squadra”, commenta il presidente Pier Paolo Alessandro. “L’intera società è fiera di supportare questi giovani nel loro viaggio internazionale, certi che sapranno rappresentare con grinta e determinazione i colori italiani”.

La competizione si svolgerà in diverse sedi sportive di Kaunas: il nuoto presso la Lithuanian Sports University; scherma e ostacoli presso il Multifunction Sport and Leisure Complex; laser run nell’area di riscaldamento del campo di atletica.

Il programma prevede sabato 26 luglio staffette maschili e femminili, dal 27 al 30 luglio qualificazioni e finali individuali e mercoledì 31 luglio la staffetta mista.

Pentathlon Modena si conferma così fucina di talenti e punto di riferimento per il pentathlon giovanile.