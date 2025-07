La cremazione è a oggi una pratica abbastanza diffusa nel nostro paese e fino a un decennio fa, invece, erano davvero poche le persone che, per la persona scomparsa, sceglievano questo tipo di servizio. Le cose sono cambiate e a oggi la cremazione è ricorrente, a dimostrazione che – molto di più rispetto a un tempo – le persone ritengono questa pratica più sicura, più economica, più sostenibile rispetto alla sepoltura classica. I motivi che hanno portato gli italiani a cambiare il loro pensiero sulla cremazione sono infatti numerosi. E se c’è chi sceglie questa pratica per risparmiare, c’è anche chi lo fa perché la giudica una scelta più green, più moderna e più pratica. Insomma, le agenzie funebri, negli ultimi anni, si sono limitate a prendere atto di questo importante cambiamento nelle scelte degli italiani e a muoversi di conseguenza, investendo in una precisa direzione, con l’obiettivo di fornire servizi di cremazione sempre più all’avanguardia, accessibili e personalizzabili, alla propria clientela.

Cremazione a Torino, il servizio offerto da Taffo

Taffo Funeral Services non è certo rimasto indifferente a questa inversione di tendenza e ha lavorato molto per poter offrire un servizio di cremazione a Torino (ma anche nel resto d’Italia) sempre più efficiente. Grazie a un sistema brevettato e innovativo, questa agenzia di pompe funebri è infatti in grado di garantire un processo di cremazione sicuro che azzera i rischi di errore. All’interno della bara, prima che questa venga sigillata, i collaboratori di Taffo inseriscono una placca identificativa con tutti i dati del defunto che viene poi consegnata ai parenti alla fine della cremazione. Una volta entrati in possesso della placca, i parenti del defunto potranno verificare la corrispondenza dei dati con quella data anche a loro prima del processo, a garanzia della massima trasparenza.

Dispersione delle ceneri in mare

Molte persone, dopo la cremazione, richiedono anche il servizio di dispersione delle ceneri in mare, reso possibile da Taffo che mette a disposizione imbarcazioni a vela o a motore. Su richiesta sarà possibile organizzare vere e proprie escursioni della durata massima di 48 ore alle quali potranno partecipare un massimo di 12 persone, per condividere un momento molto intimo come è appunto quello della dispersione delle ceneri nelle acque. Le imbarcazioni saranno guidate da skipper esperti, professionisti affidabili, in possesso di tutte le competenze necessarie affinché tutto si svolga in massima sicurezza e serenità, nel rispetto delle normative vigenti.