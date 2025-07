I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Molinella hanno arrestato un 47enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e violenza. Il motivo che ha portato all’arresto dell’uomo, nasce dalla segnalazione da parte di un privato cittadino, il quale ha contattato il 112 (N.U.E) evidenziando la presenza di un soggetto, il quale stava creando il panico tra i clienti di un bar del comune di Bentivoglio.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno individuato il soggetto, in evidente stato di agitazione dettato dall’abuso di sostanze alcoliche, il quale durante l’identificazione ha aggredito gli operanti nel tentativo di guadagnare la fuga. Raggiunto dopo pochi istanti, il 47enne è stato messo in sicurezza e arrestato dai Carabinieri. Alla luce di quanto indicato, l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.