Sabato 26 luglio, dalle ore 8 fino al termine dei lavori, i tecnici di HERAcquaModena, la società del Gruppo Hera che dal primo luglio gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni della provincia, interverranno in via Viazza a San Cesario sul Panaro per eseguire una riparazione sulla rete acquedottistica. In particolare, verrà sostituita un’importante valvola a saracinesca.

Durante lo svolgimento dei lavori si potranno verificare brevi interruzioni del servizio nelle vie Viazza, della Meccanica, del Commercio, del Lavoro e dell’Artigianato.

L’intervento, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà svolto di sabato per limitare i disagi a una zona a vocazione produttiva. Sarà inoltre vietato l’accesso a via Viazza da via della Meccanica.

Si ricorda che, in caso di urgenza, è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.