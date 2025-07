Terzo e doppio test match per i neroverdi di mister Grosso che, nell’ultimo giorno di ritiro, sono scesi in campo al “Druso” di Bolzano per un triangolare con Bologna e Sudtirol.

Nel primo dei due confronti il Sassuolo ha affrontato il Bologna di mister Italiano reduce, poco prima, dal pari contro il Sudtirol.

Partita che stenta ad accendersi con la prima occasione che arriva al 13’ con Karlsson che calcia debole tra le braccia di Turati. Al 14’ è il Sassuolo a sbloccarla, bello l’uno-due sulla destra tra Berardi e Iannoni con quest’ultimo che serve in area l’assist perfetto per Pinamonti che non deve fare altro che appoggiare in rete. Ancora una volta è l’attaccante di Cles a sbloccare il risultato, proprio come nelle precedenti due amichevoli.

Al 22’ bel movimento di Castro a liberarsi in area, il suo mancino potente e rasoterra termina di poco fuori alla sinistra di Turati. 4’ più tardi è Karlsson a rendersi protagonista con un colpo di testa su cross di Orsolini, l’estremo difensore neroverde è attento e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Orsolini prova a sorprendere Turati ma il numero uno del Sassuolo ben posizionato smanaccia vi il tiro cross. Chiudendo così la prima frazione di gioco in vantaggio.

Pronti e via, dopo appena 1’ della ripresa, il Bologna pareggia i conti: Lykogiannis sulla sinistra trova Orsolini sul lato opposto che spinge in rete il pallone dell’1-1. Al 38’ è ancora il Bologna a rendersi pericoloso con il destro piazzato di Cambiaghi che termina di poco a lato. Al 50’ Freuler prova da fuori area il tiro di potenza ma la sua conclusione termina alta sulla traversa. Due minuti più tardi il Bologna passa in vantaggio: Cambiaghi raccoglie il cross proveniente dalla destra e calci forte sotto la traversa portando avanti i suoi. Il Sassuolo prova ad approfittare di qualche situazione offensiva ma al termine dei 60’ di gioco è il Bologna a portare a casa il risultato.