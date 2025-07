Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Maranello e di Fiorano Modenese sono intervenuti presso una casa di riposo di Formigine, in via Giardini, dove personale della struttura aveva segnalato la presenza di una persona anziana che, presentatasi autonomamente, riferiva di essersi smarrita.

L’uomo, identificato in un 83enne, vedovo, originario del mantovano, dai controlli dei militari è risultato essere ospite di una R.S.A. di Modena, dalla quale si era allontanato a piedi nel pomeriggio, senza preavviso. Accertata la sua identità ed il buono stato di salute, l’uomo è stato riaccompagnato presso la struttura e riaffidato alle cure locali.

Nonostante l’età, l’uomo si è allontanato a piedi per oltre 8 chilometri, distanza che di fatti separa le due strutture, ma il percorso potrebbe essere stato anche più lungo.

Si raccomanda, in particolare nei periodi estivi, di non lasciare soli gli anziani, soggetti più esposti a disidratazione, stati confusionali e difficoltà di orientamento, anche a causa delle elevate temperature. La vigilanza e la cura quotidiana rappresentano strumenti fondamentali di prevenzione per evitare situazioni potenzialmente rischiose.