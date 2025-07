Si è chiusa sabato 26 luglio l’edizione 2025 del Torneo Internazionale di tennis inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour under 14 maschile e femminile e intitolato al past – presidente dello Sporting Club Sassuolo, Angelo “Gianni” Rossini. La manifestazione, giunta alla 6° edizione, ha visto la partecipazione di oltre 120 giocatori da tutto il mondo, che si sono sfidati in singolo e doppio, maschile e femminile, sui campi in terra rossa. L’obiettivo dello Sporting Club Sassuolo con questo evento, tra i più importanti nel panorama tennistico italiano a livello giovanile, è quello di dar spazio ai giovani atleti che possano trovare un trampolino di lancio per il loro futuro e scalare le classifiche internazionali.

Sul gradino più alto del podio in singolare sono saliti rispettivamente il russo Aleksander Ponomarev e l’italiana Marta Gazzetti. La finale maschile è stata “a senso unico”: Aleksander, testa di serie n°1 del main draw, ha giocato contro il compagno e amico Andrey Lee e dopo il primo set terminato al tie break in suo favore, poco ha lasciato nel secondo, chiudendo il match 7/6 6/3.

Più combattuta quella femminile dove Marta, che si allena presso il Circolo Tennis Correggio ed era la testa di serie n°4 del tabellone, ha dovuto vedersela con la siciliana Nicoletta Cavalieri, partita dalle qualificazioni. Nicoletta, è reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani di 3° categoria e per lei era il primo torneo internazionale in questo circuito. Un buon primo set a favore di quest’ultima per 6/4, poi Marta ha saputo girare il match in suo favore e con un gioco nettamente più solido dell’avversaria, dopo 3 ore di partita ha chiuso per 4/6 6/4 6/4.

Nel tabellone di doppio conquistano il trofeo 2025 gli stessi Ponomarev – Lee contro la coppia italiana Capitanelli – Mastropasqua, mentre tra le ragazze vittoria di Marta Gazzetti e della romagnola Emma Lanzoni contro il duo Dematteis – Garzella.

Il Direttore del torneo Alessio Bazzani e tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo ringraziano gli sponsor che hanno sostenuto questo importante manifestazione internazionale giovanile e i giocatori che con i loro allenatori e genitori hanno regalato alla Città di Sassuolo una settimana di altissimo livello tennistico.