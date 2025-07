Prosegue la ricchissima estate castelnovese, con proposte per tutta la famiglia tra sport, cultura, arte, feste della tradizione e molto altro.

Mercoledì 30 luglio si preannuncia davvero una serata da non perdere. Tornano i mercatini in centro: questa volta sono confermati circa 30 banchi in totale tra piazza Peretti e piazza Martiri della libertà oltre al triciclo Grillo di Amerigo Battilani che è sempre imperdibile per i bambini. Saranno presenti produttori locali, hobbisti e stand gastronomici. Ma ci sarà anche un grande evento in via Roma, organizzato dai commercianti della strada in collaborazione con il Via Roma Bistrò. Una grande festa dedicata agli anni ’50, una serata indimenticabile con musica dal vivo e balli, esposizione di auto d’epoca, gadget, hot dog e birra, tutto rigorosamente a tema anni ’50. Tutti potranno partecipare e divertirsi, magari vestiti a tema per la festa.

Giovedì 31 luglio torna lo Yoga in centro storico, appuntamento settimanale molto apprezzato, con ritrovo in piazza della Luna alle ore 18.

Venerdì 1 agosto prende il via al Circolo Tennis Appennino Reggiano il Torneo Nazionale della Fit (Federazione Italiana Tennis) di terza categoria maschile, che proseguirà fino al 10 agosto. Gli incontri saranno dalle 10 alle 22 ad ingresso libero per assistervi (Per informazioni cell. 349 6188888).

Sempre venerdì 1 agosto inizia un piccolo cartellone di tre serate nella splendida ambientazione del Mulino di Gatta, con il ricavato che andrà in beneficenza. Il primo appuntamento sarà il concerto tributo ad Adriano Celentano “Il re degli ignoranti”, alle 20.30. Maurizio Schweizer interpreta fedelmente l’iconico artista italiano proponendo le sue canzoni senza tempo con uno spettacolo pensato per sorprendere ed emozionare, in cui il carisma di Maurizio si esprime in modo travolgente. Uno spettacolo tributo di livello internazionale, che ha l’onore di rappresentare Adriano Celentano nei teatri di tutto il mondo (Per informazioni tel. 349 1206710. Ingresso 15 euro).

Venerdì sera tornano anche I Venerdì di Castelnovo C’Entro, con il Dance Party in via Roma: per l’occasione la strada sarà chiusa dall’incrocio con via Boschi, e dalle 19 ci saranno spettacoli con musica, danza, street food, drink, animazioni e tanto divertimento per grandi e bambini. Parteciperanno Scuola di danza Arcobaleno, Barrio de Tango, Parco Tegge, Latini, Bagnolo skating club, spettacoli di tessuti aerei, Onda della Pietra, Wild Angels, Country Style. Cibo e drink saranno a cura dei locali del territorio.

Sabato 2 agosto al Centro Coni di atletica leggera ci sarà il Meeting interregionale Csi, con protagoniste tutte le categorie: un grande evento sportivo dalle ore 16 (accesso alle tribune libero e gratuito”.

Sempre sabato 2 agosto inaugura alle ore 16 la mostra Narrazioni al femminile, personale di Germana Bartoli, con testi di Cristina Boschini, giornalista e scrittrice: un viaggio tra arte e parole, tra sguardi femminili che raccontano la forza, il dolore, la rinascita. L’esposizione proseguirà fino a domenica 31 agosto al Centro Laudato Sì, all’Eremo di Bismantova. Per informazioni: Gruppo Storico Il Melograno, infosegreteriailmelograno@gmail.com.

A Gatta in serata, dalle 20.30, grande concerto de Lassociazione: la band è nata nel 2009 dall’incontro di Marco Mattia Cilloni (compositore, voce e chitarra), Giorgio Riccardo Galassi (scrittore) e Gigi Cavalli Cocchi (batterista di Ligabue, Csi e Clan Destino). Formatosi nell’Appennino Reggiano, fin dal suo esordio il progetto ha fatto breccia nel cuore di un folto pubblico che si è riconosciuto nelle canzoni dove si parla di gente e storie che testimoniano la cultura e i valori della propria terra (Ingresso gratuito. In chiusura di serata concerto degli Staindubatta. Per informazioni: 349 1206710).

Domenica 3 agosto ancora i Mercatini in piazza: ci saranno più di 50 espositori di artigianato, hobbistici, gastronomici e animazione per bambini, in piazza Peretti e piazza Martiri dalle ore 9 alle 19. Per informazioni: info.eventismbgroup@gmail.com, tel. 391 3977427.

Sempre domenica, in serata a Gatta, appuntamento con La Müntanârt, esposizione di opere e presentazione del libro di Daniele Castagnetti alle 16.30. Il libro racconta il progetto e l’attività di Castagnetti, che ha realizzato 57 murales nell’appennino reggiano tra il 2022 e il 2025. Un romanzo per immagini che celebra le qualità della montagna: la flora e la fauna, i costumi, i mestieri e le tradizioni, il territorio e le persone che lo vivono (dalle 20 possibilità di cenare con gnocco fritto, info tel. 349 1206710).

Lunedì 4 agosto tornano le presentazioni letterarie in centro storico di Piazza Parola: il piazza delle Armi alle ore 21 verrà presentato il libro I diari del lupo, di Andrea Cassini che dialogherà con Elisa Veronesi. Andrea Cassini (1988) è scrittore, traduttore e giornalista. Vive sulle colline e collabora con le operazioni di monitoraggio e tutela della fauna selvatica nei boschi vicino casa. Si occupa di letteratura fantasy, fantascienza e weird per Mondadori e Zona 42, ed è il traduttore italiano di Ken Liu. Scrive di scacchi, sumo e altri sport semisconosciuti per L’Ultimo Uomo. Su L’Indiscreto scrive invece di cultura e filosofia, spesso declinate in direzione pop (fumetti, videogiochi, musica). Suoi racconti sono apparsi su varie riviste e antologie.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it (in caso di maltempo la presentazione si terrà al Teatro Bismantova).