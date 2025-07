Si intitola “C’era una volta a Frassinoro…” lo spettacolo che sarà presentato venerdì 1 agosto 2025 alle ore 17.00 in località Casa Giannasi e lunedì 4 agosto 2025 alle ore 20.30 in località Castello, con il patrocinio del Comune di Frassinoro, che metterà in scena un’esibizione di favole, storie e leggende del territorio.

L’ideazione dello spettacolo è curata da Cesare Capitani, con il coinvolgimento di più di 30 artisti, fra attori e musicisti, alcuni con esperienza scenica, mentre altri debuttanti assoluti.

Per Cesare Capitani «’idea è quella di raccogliere favole, storie e leggende del territorio. Il progetto, fin da subito ha saputo coinvolgere e interessare numerosi artisti locali, con grande entusiasmo ed energia. Ben presto ai frassinoresi si unisce rapidamente gente di Romanoro, Fontanaluccia, Farneta, Costabona, Boccassuolo, Formigine, Modena, Rho, Parigi. Iniziamo con il raccogliere ricordi, leggende, storielle divertenti, momenti drammatici legati alla guerra… Nasce così uno spettacolo di narrazione in cui si spazia da Bertoldo al diavolo, dal fascismo al canto del Maggio e all’emigrazione. Presentato in luoghi suggestivi e insoliti del paese – conclude Capitani – C’era una volta a Frassinoro… coinvolge più di trenta artisti, fra attori e musicisti. Alcuni hanno già una certa esperienze scenica, altri sono invece dei debuttanti assoluti. Tutti hanno consacrato energia ed entusiasmo a questo straordinario lavoro di gruppo che ho diretto con gioia e soddisfazione».

Per il sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi «eventi come questo sono particolarmente significativi per la nostra comunità, perché nel tramandare tradizioni della nostra storia e usanza del passato, si mantiene viva la comunità anche alle nuove generazioni, radicando i valori che contraddistinguono il nostro territorio e le relazioni tra le persone. Ringrazio gli organizzatori per questo doppio spettacolo, che si rivolge non solo ai cittadini di Frassinoro ma a quanti vogliono scoprire e conoscere qualcosa di più della nostra realtà, e un ringraziamento particolare va alla Proloco di Frassinoro, con il gruppo “Bailando….e non solo”».

Il doppio evento, realizzato dalla “Compagnie Prisma” con il supporto dell’amministrazione comunale, è gratuito e aperto a tutti e per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Frassinoro al numero 0536.971.823 oppure scrivere a Maria Elena Pierazzi all’indirizzo elena.pierazzi@comune.frassinoro.mo.it e Cesare Capitani cesarecp@yahoo.it