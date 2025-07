A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto di Judith Hill – Letters from a Black Window, del programma Festival Mundus 2025 a cura di ATER Fondazione, previsto per stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, è stato spostato a domani sera, martedì 29 luglio h 21,30.

Il biglietto resterà valido per chi riuscirà a partecipare domani sera.

Per chi, invece, non riuscirà ad esserci, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre le ore 20 di domani, 29 luglio, inviando una mail a biglietteria@iteatri.re.it con allegato la foto del biglietto cartaceo o il PDF del biglietto acquistato su Vivaticket.

Il rimborso sarà disponibile e ritirabile a partire dal 1° settembre, quando riaprirà la biglietteria di Fondazione I Teatri.