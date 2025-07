È stata una settimana memorabile per il Maranello Nuoto ai Campionati Italiani di Categoria Lifesaving, disputati a Gorizia dal 20 al 26 luglio. La società modenese è stata protagonista assoluta della manifestazione, conquistando un ricco bottino di medaglie (10-10-6) individuali e a squadre, con prestazioni eccellenti in tutte le categorie. Spiccano il primo posto nella classifica Juniores e un record italiano che uniti alla convocazione in nazionale giovanile, proietta l’intero gruppo su scenari internazionali.

A trascinare la formazione Juniores è stata Nicole Carzacchi, autrice di una prova straordinaria. L’atleta classe 2009 ha conquistato quattro titoli italiani individuali e ha stabilito il nuovo record italiano juniores nei 200 metri super lifesaver, chiudendo la gara in 2’25.62. A questi si aggiungono l’oro nei 100 metri manichino pinne torpedo (1’03.15), ex aequo con Matilda Grandi delle Fiamme Oro, e due argenti nei 200 ostacoli e nel 100 misto. Carzacchi ha inoltre svolto un ruolo fondamentale in tutte le staffette Juniores femminili.

Straordinario anche il percorso di Riccardo Bartolacelli, classe 2007, che ha dominato nella categoria juniores maschile con tre medaglie d’oro (50 manichino, 200 ostacoli e 200 super lifesaver) e un argento nel 100 percorso misto. Le sue prestazioni confermano l’ottima scelta di convocarlo nella Nazionale Youth, che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei di Salvamento, in programma dal 22 agosto al 1° settembre a Szczecin e Międzyzdroje, in Polonia.

Vale il detto “l’unione fa la forza” parlando di staffette. Determinanti per il successo della società sono state anche le prove collettive, dove i quartetti del Maranello Nuoto si sono dimostrate tra le più competitive del campionato:

4×50 Pool Lifesaver Juniores F (oro):

Margherita Schneider, Sofia Ingrami, Francesca Ingrami, Nicole Carzacchi

Noah Nicolò Di Domenico, Sofia Ingrami, Riccardo Bartolacelli, Nicole Carzacchi

Francesca Ingrami, Giorgia Biondi, Sofia Ingrami, Nicole Carzacchi

Margherita Schneider, Nicole Carzacchi, Giorgia Biondi, Sofia Ingrami

Noah Nicolò Di Domenico, Gabriele Han Passeri, Riccardo Bartolacelli, Andrea Dallari

Riccardo Bartolacelli, Gabriele Han Passeri, Andrea Dallari, Alessandro Fiandri

Margherita Schneider, Giorgia Biondi, Sofia Ingrami, Nicole Carzacchi

Ottimi risultati individuali sono arrivati anche da altre categorie: a partire dagli Esordienti A, Beatrice Savigni ha conquistato tre bronzi nei 100 ostacoli, 100 misto e 200 super lifesaver.

Nella cat. Ragazzi Mattia Montagnani ha portato a casa il bronzo nei 200 super lifesaver per poi arrivare ai Cadetti dove Arianna Blasi ha vinto l’oro nel 100 misto lifesaver e il bronzo nel 200 Super Lifesaver e il sempre solidissimo Andrea Dallari ha ottenuto due ori, 100 manichino pinne e 200 super lifesaver, e due argenti nel 100 misto e 100 manichino pinne torpedo.

Le ottime prestazioni individuali e collettive hanno fruttato alla società risultati di rilievo anche nelle classifiche di società di ogni categoria 1° posto Juniores, 3° posto Cadetti/e, 9° posto Esordienti A e 12° posto Ragazzi/e, confermando così la propria solidità e la capacità di far crescere talenti,

La chiosa va al tecnico Fabrizio Sfondrini: “Un Campionato bellissimo, tutta la squadra in forma strepitosa! Sono molto, molto contento”.

f.f.