Contrasto al caro libri, riutilizzo di testi scolastici usati, risparmio, aiuto alle famiglie, abituare i ragazzi alla pratica del riuso. Sono questi i principi di “Compra e vendi libri scolastici usati!”, al Mercatino del Libro: l’iniziativa è dell’associazione reggiana The Spots ma promossa e sostenuta a Modena con una collaborazione fattiva di Aliante Cooperativa Sociale con Viacassioluno e Happen, e patrocinata del Comune di Modena.

L’obiettivo è quello di:

Contrastare il caro libri: permette di rimettere in circolo libri usati a prezzi calmierati, evitando sprechi e riducendo la spesa per le famiglie.

Aiutare concretamente le famiglie: offre un risparmio significativo sull’acquisto dei testi.

Insegnare ai ragazzi il riuso, il risparmio di carta e la cura dei propri materiali.

Il Mercatino, attivo da anni a Modena con crescente successo, gestisce la compravendita di testi per scuole medie e superiori. I libri vengono presi in conto vendita. E per le famiglie con ISEE basso sono previste agevolazioni.

Siete interessati? Fate l’inventario dei libri che volete vendere (potrete recuperare il 35% del prezzo di copertina) e la lista di quelli che vi occorrono (potranno essere acquistati al 55% del prezzo di copertina).

Mercatino del libro presso Happen in via Canaletto Sud 431, Modena

Il mercatino ha aperto il 4 luglio scorso e resterà operativo fino al 2 agosto prossimo per il ritiro dei testi e la vendita. Quindi riaprirà dal 18 al 30 agosto sempre per ritiro testi usati e loro relativa vendita. Dall’1 al 13 settembre verrà effettuata solo la vendita. Vendita che continuerà anche dal 15 al 27 settembre con restituzione finale dei testi restanti ai legittimi proprietari.

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-12:30 I ore 15 -18:30; sabato solo al mattino 10-12:30.

Dal 1 settembre orario ridotto: lunedì e venerdì 15-18:30; martedì e sabato 10-12:30.

Per informazioni: info-mo@ilmercatinodellibro.com – Tel 351 6215 189 (disponibile solo negli orari di apertura – www.ilmercatinodellibro.com