“Non rispondete ai messaggi inviati da un sedicente Centro di Assistenza Fiscale“. Il centro di assistenza fiscale CAAF CGIL ER upl di Modena avvisa i suoi utenti di un tentativo di truffa in corso in questi giorni con messaggi via SMS che recitano: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero 8938939901 per comunicazioni che la riguardano”.

Naturalmente si tratta di una frode a cui si consiglia di non dare seguito, evitando assolutamente di contattare quel numero.

Si ricorda che gli SMS inviati dal CAAF CGIL fanno unicamente riferimento al numero unico per la provincia di Modena 059/3261050