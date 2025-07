I Carabinieri della Stazione di Bologna, unitamente ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bologna Centro, hanno arrestato un giovane poco più che maggiorenne, tunisino, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio che portato all’arresto del ragazzo, nasce nell’ambito di un servizio dei Carabinieri, finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti presso il centro storico del Capoluogo Emiliano. Infatti, il 18enne, durante l’identificazione da parte dei Carabinieri, in via Venturini angolo P.zza VIII Agosto, è stato trovato in possesso di circa 9 g di cocaina, suddivisa in dosi e della somma in denaro di circa 1.000,00 euro. Durante tali operazioni da parte dei militari, il ragazzo nel tentativo di fuggire al controllo, ha colpito al volto uno dei Carabinieri, ma veniva immediatamente bloccato e messo in sicurezza.

Appurato ciò, il 18enne è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo con il giudizio direttissimo. Mentre la sostanza stupefacente rinvenuta e il denaro sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato e il 18enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al Divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.