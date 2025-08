Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri per una ragazza di 18 anni residente a Firenze. La giovane faceva parte di una comitiva che stava percorrendo la Via Vandelli. Intorno all’ora di pranzo, il gruppo di boy scout si è fermato a mangiare in località la Fabbrica. Quando la comitiva si è rimessa in marcia per raggiungere Sant’Annapelago, ad un certo punto si è accorta che la diciottenne non era più nel gruppo. Dopo alcuni tentativi di ricerca non andati a buon fine, visto che la ragazza non aveva con sé il telefono, il gruppo ha dato l’allarme.

Erano da poco passate le 16:30 quando sul posto sono stati inviati i Carabinieri, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone che ha attivato la squadra di Pievepelago, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, che hanno fatto decollare il loro elicottero da Bologna. I soccorritori hanno percorso la via Vandelli da Pievepelago in direzione Sant’Annapelago e viceversa. La squadra che stava percorrendo la via in direzione Pieve ha intercettato la ragazza, in buona salute, ormai già sulla strada asfaltata e prossima a Sant’Annapelago. Poco prima delle 18:00 l’allarme è rientrato.