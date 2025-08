Questa mattina, 1 agosto, all’Ospedale Sant’Anna si è tenuta una visita da parte del sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Appennino, Emanuele Ferrari, e della Consigliera regionale Anna Fornili, presente a Castelnovo per altri impegni istituzionali. L’obiettivo della visita è stato quello di fare un punto sui cantieri in corso nel presidio fondamentale per la sanità in montagna e sugli investimenti in programma. La visita è stata condotta dal dottor Francesco Soncini, Responsabile e direttore sanitario dell’Ospedale, ed ha coinvolto la dottoressa Lara Marazzi, responsabile organizzativa per le professioni sanitarie, e i medici responsabili di diversi servizi ospedalieri.

Spiega il Sindaco Ferrari: “E’ stato un momento significativo, abbiamo parlato di diverse cose che riguardano la montagna anche rispetto all’impegno della Regione in particolare focalizzato sui servizi alla persona. Ci è sembrato doveroso venire a fare una visita informale a quello che è il presidio più prezioso che abbiamo per tutti i cittadini del territorio, ovvero il Sant’Anna, che è interessato da tempo da un cantiere con fondi Pnrr. L’importanza di questo ospedale è stata ribadita anche dal piano di investimenti in conferenza territoriale sociosanitaria dal direttore generale Ausl Davide Fornaciari, ed ora siamo finalmente in fase conclusiva di alcuni lavori importanti che ne cambieranno il volto: una infrastruttura indispensabile e proiettata verso il futuro, e verso un’implementazione sia in termini di quantità che di qualità di servizi e degli obiettivi”. Il cantiere che interessa da tempo la palazzina centrale dell’Ospedale, dove è storicamente collocato l’ingresso, ha visto il miglioramento sismico della struttura, e dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno. Un intervento che, oltre alla sicurezza strutturale, doterà il Sant’Anna di una accessibilità migliore e più curata. Altri lavori andranno poi avanti in altri punti dell’ospedale. Il dottor Soncini ha anche mostrato alcune innovazioni tecnologiche introdotte di recente.

Afferma Anna Fornili: “E’ stata una visita davvero molto interessante: sappiamo quale importanza riveste questo Ospedale, non solo per il comune di Castelnovo ma per tutto l’Appennino e l’area sud della provincia. Davvero si configura come uno dei tre ospedali principali dell’asse provinciale, insieme a Reggio e Guastalla, e oggi abbiamo visto gli investimenti e le innovazioni che sono in corso di introduzione. È importante far sapere anche ai cittadini che c’è una visione anche da parte della Regione su quello che vuole essere l’ospedale Sant’Anna, la visione di un ospedale che guarda al futuro, che sa rinnovarsi, che vuole investire sulla qualità, sul miglioramento costante dei servizi per venire incontro alle esigenze di tutta la popolazione. Quindi un augurio di buon lavoro e un plauso va a chi si sta impegnando con forza per portare a compimento questi investimenti e a tutti gli operatori, a tutti i medici, gli infermieri e chi rende possibile l’eccellenza di questo presidio con un lavoro quotidiano fondamentale”.

Conclude il dottor Soncini, anche a nome del Direttore del distretto, dottor Antonio Poli: “È stata per noi una gradita sorpresa ricevere questa visita del sindaco con la consigliera regionale. È stato bello anche poter far scoprire loro tante delle attività che qui vengono portate avanti ogni giorno toccando con mano la presenza e la partecipazione dei cittadini che hanno incontrato nelle sale d’attesa e durante il percorso nei reparti. Ci sono stati incontri significativi anche con il personale, quindi con medici, infermieri, tecnici e Oss. Abbiamo potuto mostrare le numerose donazioni di strumenti e dotazioni tecniche che abbiamo ricevuto in questo periodo dal tessuto associativo locale, una cosa bellissima che ci parla della vicinanza e del rapporto viscerale che esiste tra la comunità e il suo ospedale. Io sono qui da pochi mesi ma ho potuto vedere quanta attenzione e quanto affetto c’è verso il Sant’Anna. Abbiamo interventi importanti in corso ma ci saranno ulteriori miglioramenti in partenza in futuro, ad esempio per avere una nuova terapia intensiva con una nuova Unità Intensiva Coronarica, e finalmente il cantieramento del nuovo pronto soccorso che faceva già parte del progetto del Sant’Anna Plus e che ha ceduto il posto per motivi di Pnrr al miglioramento sismico, ma che resta un progetto fondamentale già approvato e finanziato dalla Regione. Su questo ospedale l’azienda Usl sta investendo in modo consistente per il potenziamento delle attività e per essere pronti alle sfide del futuro. L’ospedale si rinnova, potremmo dire che attualmente è una crisalide circondata dai ponteggi, e quindi come la natura ci insegna aspettiamo che questa crisalide si apra per poter restituire qualcosa di meraviglioso alla comunità”.